4人組ガールズグループ・IS:SUEが、5月13日発売のグラビア週刊誌『anan』2495号（マガジンハウス）スペシャルエディション表紙を飾る。RINの休養から1年半の月日を経て、ついにメンバー4人が全員そろって同誌表紙に初登場する。【写真】ソロカットも！凛としたたたずまいのIS:SUE今回は、四者四様の抜群のスタイルを誇る4人の個性とグループとしての強い絆を見せるべく、対照的な2つの世界観で撮り下ろした。まずは、4人の“異