おととい、東京・葛飾区で男性4人が金塊を奪われた事件で、男性らがアプリでやりとりをしていた相手から金塊の換金のために場所を指定され、その場所で襲われていたことが新たにわかりました。この事件はおととい、東京・葛飾区東新小岩の路上で40代の男性ら4人が男3人に殴る蹴るの暴行を加えられたうえ、催涙スプレーを噴射され、2キロの金塊が入ったリュックを奪われたものです。男3人は車で逃走したとみられています。その後の