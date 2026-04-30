俳優・虹咲カリナの1stDVD『雨上がり！18歳！！』について、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」で“4K高画質”独占先行配信がスタートした。【写真】柔術で鍛え上げられた健康美！テニスウェア姿の虹咲カリナ虹咲は2025年にホリプロからデビューし、グラビアやショートドラマなどで注目を集める新星。2026年4月からはNHK Eテレ『ギョギョッとサカナ★スター』にレギュラー出演するなど、活動の幅を広げている。本