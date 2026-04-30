アニメ『終末のワルキューレ』第3期で主題歌を務めるGLAYのHISASHIと、第８回戦神側闘士のベルゼブブ役を務める声優の浪川大輔の公式インタビューが公開された。音楽面、キャラクター表現、そして“闘い”の魅力について語っている。【写真】こんな顔見たことない！めちゃくちゃ喋る浪川大輔＆笑うHISASHI（GLAY）ーー現在配信中のアニメ『終末のワルキューレIII』ですが、まずはベルゼブブ役の浪川さんの、本作の印象を教えてく