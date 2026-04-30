きのう、広島県三原市で殺人事件の捜査中に男性の遺体が見つかり、警察は、男性が殺害された可能性もあるとみて捜査しています。警察によりますと、きのう、広島県三原市にある会社の敷地内で、土の中から身元不明の男性の遺体が見つかりました。三原市に隣接する東広島市では2月、会社役員の川本健一さん（49）が自宅を放火され、刃物で刺殺される事件が起きています。警察は、この事件を捜査する過程で遺体を発見していて、遅く