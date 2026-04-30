◇MLB マーリンズ3-2ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)この日、5打数ノーヒットに終わり、9回のサヨナラのチャンスで併殺打に倒れたドジャースのフレディ・フリーマン選手が試合後に、自身の状態について語りました。9回裏、ドジャースが1点を追いかけるなか、先頭のキム・ヘソン選手から二者連続四球、その後犠打で1死2、3塁とすると、1番・DHの大谷翔平選手が敬遠。1死満塁で一打サヨナラの好機でしたが、2番フリ