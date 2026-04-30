「世界のナベアツ」として人気を博した落語家・桂三度（56）が、29日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）にVTR出演。自身の恩人という芸人を明かした。番組ロケ冒頭で、三度は「私、魔法のレストランに出させていただくの、今日で3回目！でございます」と、かつて一世風靡した“3の倍数と3の付く数字の時だけアホになる”ギャグを久々に披露。しかし即座に「ホンマは4回目なんですけど」と“訂正”