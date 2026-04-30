5月1日より夏期開園が決まっている北海道旭川市の動物園「旭山動物園」に応援の声が相次いでいる。 旭山動物園は4月24日に従業員が園内の焼却炉を使い妻の死体を遺棄した事件が発覚してから休園が延長されていた。だが、ゴールデンウィーク期ということもあり、29日および30日を臨時休園とし、5月1日より開園ということで落ち着いたようだ。 だが、その裏には旭山動物園スタッフによる「陰の努力」もあったようだ