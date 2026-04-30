富山市の住宅街で40代の女性がクマに襲われ、顔や頭などにケガをしました。きのう夕方、富山市の住宅街で40代の女性がイヌの散歩をしていたところ、近くの用水路から飛び出してきたクマに襲われました。女性は顔や頭、首などを引っかかれ、病院に救急搬送されました。命に別状はないということです。近隣住民「（Ｑこのあたりでクマの話はきいたことある？）ないです。早く見つかれば。他に被害がないように」現場の住宅街では、警