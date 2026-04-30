SixTONESが29日放送のTBS系特番「6SixTONES」に出演。6周年を祝う“国民的スーパースター”の登場に驚いた。番組のゲストは嵐の二宮和也（42）。SixTONESメンバーはとあるビルの屋上に呼び出され、プレゼントボックスのような大きな箱を目の当たりにした。この中にスターがいるとされ、メンバーは期待していた。しかし、このボックスには番組からのお祝いメッセージが入ったのみで、二宮はカメラマンに混じり、撮影しながら待機し