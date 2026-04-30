俳優の鈴木福（21）が30日までにインスタグラムを更新。運転免許の取得を報告した。鈴木は「今日は4／29(よいふくの日)ということで良い報告を…」と切り出し、「運転免許を取得しました！！」と普通自動車の運転免許証の写真を公開した。ハッシュタグで「#限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」と説明。フォロワーから祝福コメントが多数寄せられた。