県知事選挙が5月14日に告示されるのを前に、新潟県警は選挙違反の取締本部を設置しました。5月に行われる知事選を前に、30日朝、選挙違反取締本部の看板が掲げられました。125人態勢で県内各地の警察署と連携し取り締まりを行います。前回の知事選では文書違反などによる警告が5件ありましたが検挙はありませんでした。こうした中、新潟市の東区役所には知事選の投票用紙11万3000枚余りが到着しました。県全体では約188万枚の投票