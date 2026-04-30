元K-1世界王者の魔裟斗が4月末、自身のYouTubeチャンネルを更新。高級車を即決で購入するというバブリーな動画を公開した。 （関連：【画像あり】「彼氏が乗っててほしい車No.1なんじゃない？」魔裟斗が即決した“最強ゲレンデ”） 動画の冒頭、魔裟斗に「見せたいものがある」と呼び出されたチャンネルスタッフが訪れたのは、世田谷にあるMercedes-AMGの正規販売代理店「AMG TOKYO Setagayta」。「今日久しぶりの納車