知人女性を脅迫したとして指定暴力団六代目山口組二代目若林組二代目熊本組幹部の男（70）がきょう（30日）逮捕されました。 【写真を見る】暴力団幹部の男（70）を逮捕知人女性に対し「おめぇなんで電話に出んのなら」「地元におれんようにしちゃろうか」と脅迫した疑い トラブル仲裁中の犯行か 警察によりますと、暴力団幹部の男は今月24日午後2時ごろから2時5分ごろまでの間、男が仲裁していた知人間のトラブルで女性（40