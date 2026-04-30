健康づくりやダイエットで注目されることの多い「GI（ジーアイ）値」。「低GIダイエット」などの言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。GI値を正しく理解すると、食事の選び方や食べ方の工夫に活かしやすくなります。低GI・高GI食品の特徴を知り、日々の食生活に上手に取り入れていきましょう。【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？GI値とはGI（グリセミック・インデックス）とは、炭