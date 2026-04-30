これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆30日(木)これからの天気 上越と佐渡では、晴れているところも次第に雲のかかるところが多いでしょう。中越や下越では雲が広がりやすいでしょう。 降水確率は20%以下のところが多いですが、湯沢町の夜は30%とやや高くなっています。 ◆30日(木)の予想最高気温 最高気温は17～21℃の予想です。 昨日より高く、5℃く