電動自転車を使って地域に新たな価値やサービスを生み出すというアイデアコンテストで岩国工業の生徒らが準グランプリを獲得し、その内容を24日、岩国市の福田市長に提案しました。岩国工業の有志の生徒でつくる知財研究班は、地域課題解決のアイデアを募る「地域応援アイデアコネクト」で全国100を超える応募の中から準グランプリを獲得しました。コンテストは「電動自転車を使った新たな価値やサービスの創造」がテ&