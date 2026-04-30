SNS上などで幅広い層から人気のアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のポップアップストアが開催されています。 イオンモール新潟亀田インター3階の特設会場で開催中の『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のポップアップストア。個性的なキャラクターが繰り広げる会話劇が大人気のアニメで、2026年2月に劇場公開もされました。 会場では、映画に登場するキャラクターのパネル展