周南市はフィットネスジムを全国展開している「ルネサンス」と地域活性化などを目的に24日、包括連携協定を結びました。締結式では周南市の藤井市長とルネサンス・スポーツクラブ事業統括本部の吉田 智宣 本部長が協定書に署名をしました。全国で、およそ100か所のフィットネスジムを展開する「ルネサンス」、県内での店舗は周南市のみとなっています。今回の協定はスポーツを通じた市民サービスの向上などを目