推理小説から時代・歴史小説まで幅広いジャンルの小説で時代を画した松本清張の業績を記念し、ジャンルを問わず良質な長編エンターテインメント小説に贈られる「松本清張賞」。この記事の画像を見るこの記事では、多種多様なジャンルの傑作長編がずらりと並ぶ歴代の受賞作を一挙ご紹介！ メディア化された話題作から、直木賞候補として注目を集めたタイトルまで勢ぞろい。一度読めば止まらなくなる、選りすぐりのエンタメ文芸