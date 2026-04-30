定年後の暮らし方として、「別々に生活する」という選択を考える人が増えています。しかし、同居から別居や離婚へと形を変えることで、家計はどのように変わるのでしょうか。感情面だけで決断してしまうと、思わぬ経済的負担に直面する可能性もあります。 本記事では、別々に暮らす場合の生活費や年金の現実、そして判断のポイントを「数字」の視点からわかりやすく解説します。 別々に暮らすと家計はどう変わる？