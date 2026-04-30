シングルマザーとして働きながら生活していると、「自分の年収は平均より低いのではないか」と不安に感じることもあるでしょう。特に年収250万円前後の場合、他のシングル世帯と比べてどの位置にいるのか気になる方は多いはずです。 本記事では、シングルマザー世帯の平均収入や実態を分かりやすく解説し、今後の生活設計のヒントをお伝えします。 シングルマザー世帯の平均年収はどれくらい？