マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でトム・ホランド版ピーター・パーカーが着用する新たなスパイダーマンスーツは、トビー・マグワイア版とアンドリュー・ガーフィールド版に影響を受けたデザインであることがわかった。 米を通じて公式に公開された本作脚本の一部ページにて