落語家の立川志らくが３０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ダウンタウンの松本人志に落語を挑戦することを提言した。ダウンタウンの有料ネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」に出演し、久しぶりに松本と対談した志らくは「松本人志さん、是非落語をやってもらいたい。凄い落語をやるはず」と投稿。さらに「月亭方正との二人会。いくら落語とはいえ山ちゃんに笑いの世界で負けるわけにはいかない。方正さんも落語家とし