元BIGBANGのT.O.Pが、新曲のミュージックビデオにナナを抜擢した理由を明かした。4月28日、T.O.Pは自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿。【写真】ナナ、T.O.Pの股の間から…!?「単発ユーチューバー T.O.P with NANA」と題されたこの動画では、MVの衣装を身にまとったT.O.Pとナナが、少しぎこちなさの残る雰囲気の中で食事をする様子が収められた。その最中、ナナが「私をキャスティングしてくださった理由が気になります」と質問