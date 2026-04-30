【ペーパーナノ 360 百合】 【ペーパーナノ 360 鶯と梅】 【ペーパーナノ 360 百合】 【ペーパーナノ 360 胡蝶蘭】 7月発売予定 価格：各1,408円 カワダは紙を組み合わせて立体物として表現する「ペーパーナノ 360」4種を7月に販売する。各商品の価格などは以下の通り。