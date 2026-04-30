【プレミアムバンダイ：RG・PG・PGUガンプラ用オプション再販】 4月30日11時より予約受付開始 BANDAI SPIRITSは、RG・PG・PGUガンプラ用オプション商品の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月30日11時より予約受付を開始した。発送は7月を予定している。 再販ラインナップは「RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム用 拡張エフェクトユニット“天空の翼”【再販】」、「RG