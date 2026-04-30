90歳目前の現在でも精力的に活動を続けている、画家の横尾忠則さん。欲もなく、ただ運命の流れに身をまかせる、という横尾さんの「のんき」な生き方を紡いだエッセイ『運命まかせ』をご紹介。普段あまり考えない分、書くときに思考を巡らせるのが楽しい寺山修司や三島由紀夫など、いわゆるアンダーグラウンドなクリエイターからそのセンスを求められ、海外からの評価も高く、そして最近はなんとデザインのモチーフがカプセルトイに