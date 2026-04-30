【PUNI☆MOFU レーシングマオ with Honda Z50J-1 モンキー】 11月 発売予定 価格：7,700円 コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU レーシングマオ with Honda Z50J-1 モンキー」を11月に発売する。価格は7,700円。 本商品は「メガミデバイス」より「PUNI☆MOFU マオ」と青島文化教材社製スケールモデル「1/12 ホンダ Z50J-1 モンキー '78