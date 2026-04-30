【アクション合金 勇者警察ジェイデッカー】 4～5月発売予定 価格：29,480円 アートストームは、フィギュア「アクション合金 勇者警察ジェイデッカー」を4～5月に発売する。価格は29,480円。 本商品はアニメ『勇者警察ジェイデッカー』の主役ロボット。商品では勇者刑事デッカードがパトカーモードに完全変形し、