資料瀬戸大橋 JR四国は、4月30日から5月1日にかけて強風や大雨が予想されるとして、一部線区の運行で運休などの可能性があるとアナウンスしました。 このうち瀬戸大橋線（児島～宇多津）は、5月1日の朝から夜のはじめごろにかけて、運休、遅れ、行先変更が発生する可能性があるほか、時刻表どおりの接続ができない場合があるとしています。 今後の気象情報、列車運行情報に注意するよう呼び掛けています。