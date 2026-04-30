.marker{ background:linear-gradient(transparent 75%, #ffe09a 75%); font-weight:bold;}.flex { display: flex; /*横並び*/ justify-content: center; align-items: center; padding: 20px; margin: 20px 0px; background-color: #d7f5f5;}.flex .image { width: 100%; /*画像サイズ指定*/ height: 100%; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden; position: relative; object-fit: cover;}.fl