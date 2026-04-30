２９日、ウォン氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京4月30日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は29日、北京でオーストラリアのウォン外相と第8回中豪外交・戦略対話を行った。２９日、ウォン氏と第８回中豪外交・戦略対話を行う王毅氏。（北京＝新華社記者／劉彬）