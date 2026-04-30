あくまでもロードカーとして生を受けたモデル鮮やかで、そしてまた刺激的な『ジャッロ・ジェニ』と呼ばれるイエローを基調色とし、ルーフやボンネット、そして前後のスポイラーやデフューザーなどのボトムセクションをブラックで装った『マセラティGT2ストラダーレ』。【画像】限りなくレーシングカーに近いロードカー！『マセラティGT2ストラダーレ』全82枚そのボディはスムーズなライン構成も大きく影響しているのだろう、見る