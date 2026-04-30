【UEFAチャンピオンズリーグ】パリ・サンジェルマン5−4バイエルン（日本時間4月29日／パルク・デ・プランス）【映像】ケイン、約30メートル“超絶ループパス”を放つ瞬間ファンも驚きを隠せないアシストだった。バイエルンのFWハリー・ケインがゴール前に届ける約30mのループパスでゴールをお膳立てすると、ファンも歓喜の声を挙げている。日本時間4月29日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝のファーストレグが行われ、バイ