あのエンツォ・フェラーリときょうだい車マセラティが新たに市場へと放った、ミドシップスーパースポーツのステアリングを握ることができる。こう考えた瞬間に、筆者は心臓の鼓動が確かに強まったことを感じた。【画像】約20年前の伝説モデル！エンツォ・フェラーリときょうだい車『マセラティMC12』全37枚個人的にまずその姿をイメージするのは2004年に30台、翌2005年には25台を生産し、実際には50台がデリバリーされた『MC12』