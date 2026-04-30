アメリカのFRBが利下げを急がないとの見方から円売りが進み、東京市場では1ドル＝160円台の円安水準です。株と債券も売られ、トリプル安となっています。外国為替市場では円売りが進み、現在、1ドル＝160円前半の円安・ドル高水準で取引されています。一時は160円台半ばと、およそ1年9か月ぶりの水準を付ける場面もありました。中東情勢の混乱が続き、物価高の懸念が高まるなか、アメリカの利下げ期待が後退し、日米の金利差が縮ま