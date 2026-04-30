東京都三鷹市の公式Xが更新されました。【映像】東京・三鷹市の公式X「『太宰治』墓所への参拝に関するお願い6月のご命日を控え、三鷹市下連雀の禅林寺にある太宰治の墓所を訪れる皆様へ、参拝時のマナーについて、三鷹市より改めてお願い申し上げます。ご遺族より、『太宰治を偲んで墓参りしていただけることは遺族として大変ありがたいと思っております。墓に来られた皆様が気持ちよくお参りできますよう、お供え物については