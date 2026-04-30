ゴールデンレトリバーとロボット掃除機の攻防戦が、SNSで話題となっている。【映像】全く動じない様子（実際の映像）ロボット掃除機の行く手を拒むのはゴールデンレトリバーのれあちゃん（12歳）。投稿には「お互い譲らない戦いがしばらく続いた日」とのこと。ロボット掃除機は方向転換を繰り返して“鉄壁”に挑む。だが、れあちゃんはどこ吹く風。「どきませんけど？」と言わんばかりの表情で座って