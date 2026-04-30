アメリカのトランプ大統領がイラン側の新たな提案を拒否し、核問題で合意が得られるまで海上封鎖措置を続ける意向を示しました。イラン側は「前例のない対応」を警告しています。トランプ大統領が29日、SNSに投稿した画像。AIで生成したとみられる戦場のような場所で銃を構える自身の姿とともに「これ以上“良い人”でいるのはやめだ」と書かれています。投稿では「イランは、まともに行動できない。彼らは非核化の合意にどう署名