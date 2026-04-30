アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長は、来月の議長任期満了後も理事としてFRBに留まると述べました。政権からの強い圧力を受けるなか、異例の表明です。FRB パウエル議長「議長としての任期が5月15日で終わった後も、当面、理事として職務を継続します」パウエル議長の理事としての任期は2028年まで残っていますが、議長退任後は理事も退任するのが通例で、今回の表明は異例です。パウエル氏は「適切だと判断し