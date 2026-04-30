路上で中国将棋（シャンチー）をする人たち＝4月、北京（共同）【北京共同】中国国家統計局は30日、景況感を示す製造業購買担当者指数が4月は50.3だったと発表した。前月から0.1ポイント悪化したが、景気の拡大・縮小を判断する節目の50は2カ月連続で上回った。新規受注が1.0ポイント下がって50.6、生産は0.1ポイント高い51.5だった。輸出向け受注は節目を回復した一方、雇用は縮小が続いた。統計局によると、業種別では鉄道