警視庁公安部は２９日、過激派・中核派の活動家で、住所・職業不詳の男（６５）を公務執行妨害容疑で現行犯逮捕した。発表によると、男は同日午後２時４０分頃、千代田区九段北の公園で、警戒中の機動隊員の頭部をヘルメットの上から右手でたたく暴行を加え、職務を妨害した疑い。隊員にけがはなかった。男は調べに黙秘している。この日、現場近くの日本武道館で政府主催の「昭和１００年記念式典」が開かれており、中核派が