シングルマザーとして4人の子どもを育てるMALIA．（43）が30日までにインスタグラムを更新。元夫で2018年9月にがんのため亡くなった格闘家の山本“KID”徳郁さん（享年41）との間にもうけた長女でモデルデビューしたアリア（19）が手術を受け、無事に終了したことを報告した。MALIA．は27日の投稿で、「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！