同居する父の異変に乗じ、キャッシュカードの暗証番号を的中させた55歳次男。4年間で1,000万円に達した使い込みは、父の死後の履歴調査ですべて露呈しました。軽い出来心が招いた、親族からの絶縁と相続権喪失という末路を追います。父の葬儀での、人には言えない胸中都内の斎場で行われた父・アキラさん（享年87）の葬儀。次男のヒデトシさん（55歳）は、参列者の前で殊勝な顔をして涙を拭っていました。周囲からは「お父さんの晩