75歳以上の女性に働く生きがいと収入を作ろうと奮闘している福岡の会社が注目を集めている。「うきはの宝株式会社」（福岡県うきは市、大熊充・代表取締役）だ。【写真】開店前、トンカツを仕込むおばあちゃんたち同社は2019年、大熊さんが故郷の福岡県うきは市で設立。事業内容は、食品製造販売（通販、店舗販売、小売、イベント出店）、高齢者の就労コンサルティング（これから高齢者とともに仕事を作ろうとしている起業希望者や