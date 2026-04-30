タレントのなかやまきんに君は4月29日、自身のInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみさんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】なかやまきんに君＆浜崎あゆみのツーショット「豪華なパワー」「#筋肉あゆ」きんに君は「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演させていただきました」と報告し、7枚の写真を投稿。1枚目は浜崎さんとのツーショットで、2人はお決まりの「パワー」ポーズで写っています。きんに君はもち