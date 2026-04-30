４月25日に決勝が開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）は、地元サポーターの大声援を味方につけたアル・アハリ・サウジの連覇で幕を閉じた。初出場で快進撃を続けたFC町田ゼルビアは、優勝まであと一歩届かなかった。アジアNo.１クラブを決めるこの大会は、ACLEに名前を変えた前回から、東地区と西地区が顔を合わせる準々決勝以降は、「ファイナルズ」としてサウジアラビアのジッダで集中開催されている。