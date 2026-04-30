千葉ロッテマリーンズと京成電鉄は、京成電鉄が運行する空港特急「スカイライナー」の都心・成田空港間の最短所要時間が“36”分であることと、千葉ロッテマリーンズの“サブロー”監督を合わせて、共同で「京成電鉄presents夢をつなぐ−36−（サブロー）プロジェクト」を2026年度シーズンで実施すると発表した。その第1弾として、5月17日オリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）から抽選で「サブロー監督グリーティング企画」