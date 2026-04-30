グラビアアイドルで女優の今野杏南（36）が30日、自身のインスタグラムを更新で、第2子出産を報告した。「ご報告です」として「先日第二子を無事出産いたしましたおかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と報告した。「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、?UAE（子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていたため、今回の妊娠・出産に